ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/محمد أرسلان/الخليج 365
عثرت الفرق الأمنية التركية على 760.5 كغم من المتفجرات في منزل بمدينة "تل أبيض" السورية المحررة من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام".
وذكرت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، في بيان الأربعاء، أن فرق تابعة لمديرة أمن الولاية و"تل أبيض" نفذت بالتنسيق عملية طالت منزلا قيد الإنشاء في تل أبيض في إطار عملياتها الرامية للكشف عن أنشطة تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي.
وأوضح أن الفرق عثرت خلال التفتيش على 760.5 كغ من المتفجرات ومعدات أخرى تستخدم في إعداد العبوات وتفجيرها عن بعد، وغيرها من العتاد.
وأوقفت الفرق 4 مشتبهين خلال العملية، وعثرت على نفق بعمق 5 أمتار تحت المنزل.وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 أكتوبر 2019، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاقا مع روسيا في 22 من الشهر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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