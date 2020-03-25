كورونا.. ارتفاع الوفيات في تونس إلى 4

سوسة / ماهر جعيدان / الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 4، بعد تسجيل حالة جديدة في مدينة سوسة شرقي البلاد.

وقال المدير الجهوي للصحة في سوسة سامي الرقيق، الأربعاء للأناضول، إن "كهلا يبلغ من العمر 56 سنة من مدينة بومرداس بمحافظة المهدية، توفي في ساعة متأخرة الثلاثاء، متأثرا بإصابته بالفيروس في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، منذ اكتشاف أول إصابة في 2 مارس/ آذار الجاري، إحداها في سوسة لامرأة (72 عاما)، والثانية لرجل في محافظة صفاقس (جنوب)، أما الثالثة فسجلت في ولاية أريانة بالعاصمة لرجل (60 عاما).

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والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 114.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس..



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