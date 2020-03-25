الحكومة الفلسطينية: إصابتان بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 62

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لسيدتين إحداهما من مدينة رام الله (وسط)، والثانية من بلدة بدّو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 62".

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

Advertisements

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.