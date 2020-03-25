الوفاق الليبية تطلق عملية لدحر مليشيات حفتر من ضواحي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



أطلقت قوات الحكومة الليبية عملية عسكرية واسعة، الأربعاء، لدحر مليشيات خليفة حفتر، المتمركزة في ضواحي العاصمة طرابلس.



وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، للأناضول، إن قواتهم أطلقت عملية جديدة، ردا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس من قبل مليشيا حفتر، ونقضهم المتكرر لوقف إطلاق النار.

وأضاف المجعي أن "جميع المحاور في العاصمة تشهد اشتباكات عنيفة وتقدمات كبيرة لقواتنا، وبدأت العملية البرية بعد الانتهاء من التمهيد المدفعي".



وأشار أن قواتهم بدأت العملية العسكرية "نتيجة ما تتعرض له الأحياء السكنية لاستهداف متكرر من قبل مليشيات حفتر".



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وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري تابع للوفاق، مفضلا عدم عدم ذكر اسمه، إن قواتهم تمكنت من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي طرابلس.



وأضاف المصدر، للأناضول، أن قوات تابعة للمنطقة الغربية العسكرية، تقوم الآن بتأمين القاعدة التي كانت مليشيات حفتر تتخذها سابقا غرفة لعملياتها الجوية.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.



وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.