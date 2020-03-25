رغم الإمكانات الضئيلة.. استمرار أعمال الوقاية من كورونا في إدلب

إدلب/ الخليج 365

يواصل الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أعمال التعقيم وتزويد السكان بمعلومات عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، بمحافظة إدلب السورية التي وصل فيها النظام الصحي حافة الانهيار بسبب هجمات النظام السوري وداعميه.

وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الجمعيات المحلية، بتعقيم المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات في مركز محافظة إدلب.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس جمعية البنفسج، عبد الباقي المعري، إن جمعيته رفعت مستوى التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا إلى اعلى المستويات.

وأوضح أن جمعيته قامت بإجراءات التعقيم للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأنها زوّدت السكان في مركز محافظة إدلب بمعلومات عن كيفية الوقاية من كورونا.

Advertisements

وقال فراس خليفة أحد المتطوعين بأعمال الجمعية، إن الكوادر الطبية في محافظة إدلب لا تمتلك معدات لتشخيص فيروس كورونا.

ودعا خليفة منظمة الصحة العالمية إلى تأمين المعدات اللازمة للكوادر الطبية العاملة في إدلب.

أما في مناطق سيطرة النظام السوري، فقد أعلنت وكالة سانا تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، في شخص عاد إلى البلاد من الخارج.

وأمس أعلن النظام حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرته بين الساعة 18:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحا، من كل يوم.وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.