ليبيا.. 3 مصابين جراء قصف مليشيات حفتر على طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الأربعاء، إصابة 3 مواطنين في قصف لمليشيات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، تابع للحكومة، أن "القصف استهدف عدة مناطق متفرقة بطرابس، منها: السبعة، وباب بن غشير، ورأس حسن، وطريق السور، وبئر التوتة".

كما استهدف القصف الكثيف، مبنى جهاز الإسعاف والطوارئ (دون إعطاء مزيد من التفاصيل).

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وذكر مراسل الخليج 365، أن قصف مليشيات حفتر استهدف الأحياء السكنية، ما تسبب في احتراق عدد كبير من سيارات المواطنين وممتلكاتهم.

كما أن أصوات المدفعية الثقيلة سمع صداها بشكل واضح في أرجاء العاصمة.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار، عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.