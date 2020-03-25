- 1/3
- 2/3
- 3/3
قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بزيارة تفقدية لسوق الخضار و سوق الأسماك بمدينة أبها ، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات و الأسماك داخل السوق ، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر فأن الفرق الرقابية قد صادرت اكثر من 200 كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الادمي ، و تم اغلاق 3 محلات لمخالفتها الاشتراطات الصحية و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها .
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يتفقد سوق الخضار والفواكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.