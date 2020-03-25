أمين عسير يتفقد سوق الخضار والفواكه

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بزيارة تفقدية لسوق الخضار و سوق الأسماك بمدينة أبها ، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات و الأسماك داخل السوق ، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر فأن الفرق الرقابية قد صادرت اكثر من 200 كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الادمي ، و تم اغلاق 3 محلات لمخالفتها الاشتراطات الصحية و تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها .