إيران وفاة 143 شخص بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء وفاة 143 شخصاً إضافياً بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة في البلاد إلى 2077 حالة وفاة. وأفاد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور “أحصى زملاؤنا 2206 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19” تتوزع على كافة المحافظات الإيرانية خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية وفق الأرقام الرسمية، إلى 27017 حالةً منذ بدء تفشي الوباء في إيران، إحدى أكثر الدول تضرراً من الفيروس في العالم.

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