أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

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باشر امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إجراءات التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد و ذلك من خلال عمليات رش وتطهير احياء مدينة أبها و مرافقها العامة .
حيث تواصل امانة المنطقة تلك الاعمال بشكل يومي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على أحياء و مرافق مدينة أبها و التي تعد من إحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية المهمة .
بينما قامت الأمانة خلال الحملة بتوفير كافة ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم ، و تأتي تلك الإجراءات حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فايروس كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .
فيما تنفذ الحملة عن طريق طواقم و كوادر متخصصة على كافة احياء و مرافق مدينة أبها ، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.
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