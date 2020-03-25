ليبيا تسجل أول إصابة بـ #كورونا

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قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم إن الجهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباء، سيوزعون على البلديات والمناطق لمناظرة الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبيةاليوم.
وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية، منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين الحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.
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