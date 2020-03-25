متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الفجيرة الوطني الأربعاء عن تعيين الدكتورة رجاء القرق، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارة البنك. وستتولى القرق دور والدها عيسى صالح القرق حيث ستعمل عن كثب مع مجلس إدارة البنك في الإدارة الفعالة لشؤونه والإشراف على استراتيجيته التنظيمية والسياسات الرئيسية والإقبال على المخاطرة والتعيينات العليا وكذلك الإشراف على كبار التنفيذيين ورواتبهم.

بالمناسبة، قال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يسعدنا الترحيب بالدكتورة رجاء القرق في دورها الجديد ونفتخر بانضمام شخص بمكانتها إلى مجلس إدارتنا. فهي الخيار الأمثل لتولّي هذا الدور بفضل نجاحها الباهر في قيادة عدد من المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات ونهجها في العمل وفهمها العميق للاقتصاد الإماراتي. فلطالما سلطنا الضوء في بنك الفجيرة الوطني على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في دفع مجتمع الأعمال إلى الأمام وسنواصل الاعتراف بمساهمتها القديرة في مسيرة نموّنا».

ورجاء القرق، سيدة أعمال تترأس مجلس سيدات أعمال دبي وهي عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وجمعية سيدات دبي. كما تشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهي عضو في مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة. عُيّنت القرق أيضاً عضواً في مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وكانت الدكتورة القرق أول إماراتية تشغل منصباً في مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وهي أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لبنك Coutts، قسم الثروة في مجموعة «رويال بنك أوف سكوتلاند». واحتلت القرق المرتبة الأولى في تصنيف «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020 واختارتها فوربس أيضاً في المرتبة 84 من بين «أقوى 100 امرأة في العالم» لعام 2019. كما احتلت المرتبة الأولى في العديد من قوائم فوربس في العقد الماضي إلى جانب حصولها على جوائز من عدد من المنظمات العالمية.رجاء القرق نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني

أعلن بنك الفجيرة الوطني الأربعاء عن تعيين الدكتورة رجاء القرق، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارة البنك. وستتولى القرق دور والدها عيسى صالح القرق حيث ستعمل عن كثب مع مجلس إدارة البنك في الإدارة الفعالة لشؤونه والإشراف على استراتيجيته التنظيمية والسياسات الرئيسية والإقبال على المخاطرة والتعيينات العليا وكذلك الإشراف على كبار التنفيذيين ورواتبهم.

بالمناسبة، قال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يسعدنا الترحيب بالدكتورة رجاء القرق في دورها الجديد ونفتخر بانضمام شخص بمكانتها إلى مجلس إدارتنا. فهي الخيار الأمثل لتولّي هذا الدور بفضل نجاحها الباهر في قيادة عدد من المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات ونهجها في العمل وفهمها العميق للاقتصاد الإماراتي. فلطالما سلطنا الضوء في بنك الفجيرة الوطني على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في دفع مجتمع الأعمال إلى الأمام وسنواصل الاعتراف بمساهمتها القديرة في مسيرة نموّنا».

ورجاء القرق، سيدة أعمال تترأس مجلس سيدات أعمال دبي وهي عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وجمعية سيدات دبي. كما تشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهي عضو في مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة. عُيّنت القرق أيضاً عضواً في مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وكانت الدكتورة القرق أول إماراتية تشغل منصباً في مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وهي أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لبنك Coutts، قسم الثروة في مجموعة «رويال بنك أوف سكوتلاند». واحتلت القرق المرتبة الأولى في تصنيف «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020 واختارتها فوربس أيضاً في المرتبة 84 من بين «أقوى 100 امرأة في العالم» لعام 2019. كما احتلت المرتبة الأولى في العديد من قوائم فوربس في العقد الماضي إلى جانب حصولها على جوائز من عدد من المنظمات العالمية.