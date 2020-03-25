البرلمان البريطاني يعلق جلساته 4 أسابيع «على الأقل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعلق البرلمان البريطاني جلساته لمدة أربعة أسابيع «على الأقل»، اعتباراً من الأربعاء، في إطار جهود الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

كان من المقرر إغلاق البرلمان لعطلة عيد الفصح لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 31 مارس/آذار، لكن اقتراحاً من النواب طلب تقديم الموعد عدة أيام، حيث تتزايد المخاوف من تعرض السياسيين والموظفين لخطر العدوى خلال ممارسة أعمالهم.

كانت إجراءات فعلية بدأت قبل أيام، بإغلاق المبنى أمام الزوار، وتقليل عدد الموظفين والمشرعين المتواجدين في غرف مجلس العموم في وقت واحد حرصاً على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل أكد على أن أي عملية اقتراع تجري، سيتم تكييفها بحيث يتم تجنب تجمع النواب داخل نفس القاعة الضيقة التي تشهد عادة ازدحاماً من المشرعين. ومن المتوقع أن يوافق الأربعاء، مجلس اللوردات على قانون الطوارئ الذي يمنح حكومة بوريس جونسون سلطات واسعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.