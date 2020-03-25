وفاة الكاتب المسرحي الأمريكي «ماكنالي» بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي الثلاثاء، بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ 81 عاماً.

وقال وكيل أعماله مات بولك: أريد تأكيد هذه الأخبار المفجعة، تيرينس ماكنالي توفي في مستشفى في فلوريدا.

وأضاف، أن الكاتب ماكنالي أصيب بسرطان الرئة لكنه شفي منه إلا أنه ما زال يعاني مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وبدأ الكاتب العمل في سن الثالثة والعشرين في برودواي، وأصبح معروفاً في الولايات المتحدة بعد ربع قرن، في عام 1987. وفاز ماكنالي بأربعة جوائز «توني أووردز»، ومن أبرز أعماله «ماستر كلاس» وهي مسرحية قدمت في باريس العام 1997 من بطولة فاني أردان، و«كيس أوف ذي سبايدر وومن» و«راغتايم».