«داعش» يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم على معبد للسيخ في كابول صباح الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن اقتحام مسلحين للمعبد واحتجاز من بداخله، ومحاولة قوات الأمن استعادته.

وقال طارق عريان الناطق باسم الوزارة «اقتحم عدد من المهاجمين معبداً للسيخ. والناس عالقون داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم». وقالت أناركالي كاور هوناريار النائبة التي تمثل طائفة السيخ في البرلمان الأفغاني إن «هناك نحو 150 شخصاً في المعبد الذي يعيش بداخله عدد من العائلات بينما تأتي أخرى للصلاة فيه صباح كل يوم». وأضافت «بعض الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم مغلقة»، مشيرة إلى أنها «تشعر بقلق عميق».

وفور الإعلان عن الهجوم، نفت حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم. وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد «لا علاقة لنا بالهجوم».