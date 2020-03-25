شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض ينفي إصابة مساعدة ترامب بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض إن المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام التي تخضع للحجر الصحي منذ أن خالطت مسؤولاً برازيلياً هذا الشهر، غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك وإنها ستعود للعمل الأربعاء.
وكانت جريشام، وهي من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس في منتجعه بولاية فلوريدا يوم السابع من مارس/ آذار الجاري، عندما استضاف ترامب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والوفد المرافق له. وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.
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