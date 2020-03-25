الرئيس اللبنانى يدعو مواطنيه إلى التزام الحجر المنزلى منعا لتفشى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، جميع المواطنين اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلى والبقاء فى بيوتهم وعدم مغادرتها على سبيل الوقاية وحماية لهم من انتشار فيروس كورونا، وقال الرئيس اللبنانى – في رسالة وجهها اليوم الأربعاء، إلى اللبنانيين بمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء – إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحامي للبنان وشعبه في المحن والصعاب.

وأشار إلى أن التوافق اللبناني على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وإنسانية، يمثل رسالة جامعة مسيحية - إسلامية "نرفعها من لبنان للعلي القدير، آملين أن تلتقي شعوب الأرض مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها".

يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

