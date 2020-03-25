شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تكشف عدد المواطنين بالخارج المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأربعاء، عن عدد المصابين بفيروس كورونا من العراقيين حول العالم، مؤكداً في ذات الوقت عدم تسجيل أية حالة وفاة لعراقيي الخارج حتى الآن.

وقال الصحاف في تصريح صحفى إن "عدد الاصابات المؤكدة للعراقيين لدينا هي 15 مصاباً، تمثلت في 9 إصابات بالأردن و 6 في إيطاليا".

واكد: "لم يسجل لدينا حتى الساعة تسجيل حالات وفيات لعراقيين حول العالم".

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وبين الصحاف، أن "وزارة الخارجية العراقية هى جهة تنسيقية وتعمل كعضو في خلية الازمة الوزارية الخاصة بالأمر الديواني 55 لعام 2020 بالتنسيق مع رئيس خلية الأزمة وكذلك وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية لإجلاء العراقيين ومتابعة شؤونهم".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية العراقى وجه سفارات وبعثات وقنصليات العراق العامة بتشكيل خلية أزمة في جميع السفارات والبعثات في الخارج لمتابعة شؤون أبناء الجالية العراقية وتخصيص أرقام ساخنة للرد على اتصالاتهم ومتابعة شؤونهم وتعزيز جانب التواصل الرقمي معهم تجنبا لأي متاعب وظروف حساسة".

وتابع، أن "الخارجية العراقية تنسق مع السلطات المحلية في الدول الأخرى وقد أعلنت الخلية عن تنسيق رحلات استثنائية للقاهرة والهند سابقا ومستمرون باستقبال مناشدات الجالية العراقية في مختلف دول العالم لإخلائهم من الدول المتواجدين فيها".

وكشف الصحاف عن "تلقى مناشدات عراقيين موجودين في أرمينا وتركيا وعمان ومن بلاروسيا، وروسيا ونعمل على توفير الممكن بالتنسيق مع خلية الازمة في بغداد".