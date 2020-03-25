شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إيداع جميع المواطنين العائدين للبلاد فى الحجر الصحى الإلزامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة بمطار الكويت الدولى، استعدادًا لاستقبال أولى الرحلات التى ستعيد المواطنين الكويتيين من الخارج فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، وأوضح السند -في المؤتمر الصحفي الـ23، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- أنه سيتم وضع جميع المواطنين الكويتيين الذين سيتم إعادتهم إلى البلاد، في الحجر الصحي الإلزامي لفترة 14 يومًا، بينما من سيثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال الفحص المبدئي بالمطار، فسيتم على الفور إيداعه في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الفيروس.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت -في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء- تسيير ثلاث رحلات اليوم؛ لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 195 حالة حتى الآن.