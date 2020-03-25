الكويت: إيداع جميع المواطنين العائدين للبلاد فى الحجر الصحى الإلزامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة بمطار الكويت الدولى، استعدادًا لاستقبال أولى الرحلات التى ستعيد المواطنين الكويتيين من الخارج فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، وأوضح السند -في المؤتمر الصحفي الـ23، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- أنه سيتم وضع جميع المواطنين الكويتيين الذين سيتم إعادتهم إلى البلاد، في الحجر الصحي الإلزامي لفترة 14 يومًا، بينما من سيثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال الفحص المبدئي بالمطار، فسيتم على الفور إيداعه في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الفيروس.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت -في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء- تسيير ثلاث رحلات اليوم؛ لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.
وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 195 حالة حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في مؤتمر صحفي – إن الحالات تضمنت مواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة أخرى لكويتي مرتبط بالسفر الى السعودية، بالإضافة إلى حالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية والصومالية، وكلتا الحالتين تحت التقصي الوبائي حاليا.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.
وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت ست حالات، منها حالتين مستقرتين، وأربع حالات يمكن وصفها ب(الحرجة)، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 17 ألفا و623 مسحة مخبرية، إضافة إلى إنهاء 717 شخصا لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقا للتدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمية.
يشار إلى أن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هم مواطنان كويتيان ووافدان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.
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