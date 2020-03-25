تعرف على تفاصيل جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد من سوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني التفاصيل التقنية الأولى عن جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 الجديد، وأوضحت الشركة اليابانية أن جهاز الألعاب الجديد يعتمد على معالج AMD Zen 2، ويعمل بسرعة 3.5 جيجاهرتز مع بطاقة رسومياتRDNA 2 مع 36 وحدة حوسبة بسرعة 2.23 جيجاهرتز.

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وعلى غرار أجهزة الألعاب المنافسة يأتي جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد بذاكرة وصول عشوائي GDDR6 سعة 16 جيجابايت، وفي هذه الحالة يبلغ عرض النطاق الترددي 448 جيجابايت/الثانية، بالإضافة إلى قرص الحالة الساكنة SSD بسعة 825 جيجابايت، ويبلغ معدل نقل البيانات 5.5 جيجابايت/الثانية.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه يمكن توسيع سعة الذاكرة عن طريق أقراص NVMe SSD، ولكن لا يمكن استعمال إلا أقراص SSD المعتمدة من شركة سوني، كما سيتم مواصلة دعم الأقراص الصلبة USB، إلا أنه لا يمكن تخزين سوى ألعاب بلاي ستيشن 4 عليها، نظرا لأن سرعتها لا تكفي الألعاب المطورة لجهاز بلاي ستيشن 5 الجديد، والذي يتضمن أيضا وحدة تشغيل أسطوانات البلوراي 4K.