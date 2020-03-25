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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت الخبيرة الطبية الروسية لودميلا لابا، أهمية غسل الأيدي جيدا في فترة تفشي فيروس كورونا بما يسهم في الحماية من الإصابة بالفيروس.
ونصحت الخبيرة لابا، باستخدام صابون الأطفال، وذلك لمحاربته حوالي 72 في المئة من الفيروسات، وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
وأكدت لابا ضرورة استخدام كريم وقائي يحتوي على فيتامين "إف" لكونه يشكل طبقة عازلة على اليد ومن ثم يسهل غسله.
من جانبه قال عالم الأحياء الدقيقة يفغيني بليزوف إن صابون الأطفال مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية للبشرة.. بالإضافة لمحاربته الفيروسات أكثر من الصابون العادي.
وكان فيروس ظهر في مدينة ووهان خلال ديسمبر الماضي ومن ثم تفشي في جميع انحاء العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمة هذا الفيروس في 11 مارس الجاري، جائحة عالمية.
وتجاوز عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى اليوم الثلاثاء 16 ألف شخص، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليما على مستوى العالم أكثر من 338 ألف حالة.
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