اخبار الخليج

تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات

متابعات_الخليج 365

أكدت الخبيرة الطبية الروسية لودميلا لابا، أهمية غسل الأيدي جيدا في فترة تفشي فيروس بما يسهم في الحماية من الإصابة بالفيروس.

 

ونصحت الخبيرة لابا، باستخدام صابون الأطفال، وذلك لمحاربته حوالي 72 في المئة من الفيروسات، وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

 

وأكدت لابا ضرورة استخدام كريم وقائي يحتوي على فيتامين "إف" لكونه يشكل طبقة عازلة على اليد ومن ثم يسهل غسله.

 

Advertisements

من جانبه قال عالم الأحياء الدقيقة يفغيني بليزوف إن صابون الأطفال مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية للبشرة.. بالإضافة لمحاربته الفيروسات أكثر من الصابون العادي.

 

 

وكان فيروس ظهر في مدينة ووهان خلال ديسمبر الماضي ومن ثم تفشي في جميع انحاء العالم.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمة هذا الفيروس في 11 مارس الجاري، جائحة عالمية.

 

وتجاوز عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى اليوم الثلاثاء 16 ألف شخص، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليما على مستوى العالم أكثر من 338 ألف حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا