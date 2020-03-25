شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وجميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق. وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218. وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

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