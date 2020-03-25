تراجع عائدات «فيسبوك» رغم التدفق على تطبيقاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فيسبوك» إن تفشي فيروس كورونا المستجد جعل المستخدمين يتدفقون على خدماتها ويتسبب بتقويض عائدات الإعلانات التي تعتمد عليها أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

وازدادت المكالمات عبر الإنترنت على تطبيقي «مسنجر» و«واتساب» التابعين لـ«فيسبوك» بأكثر من الضعف في المناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبيان لنائب رئيس التحليلات أليكس شولتز ونائب رئيس الهندسة جاي باريك.

وأوضحا في البيان: مع انتشار الوباء والتزام عدد متزايد من الأشخاص إجراءات التباعد الاجتماعي، يستخدم المزيد من الناس تطبيقاتنا، ونحن لا نستفيد من الخدمات التي يتم استخدامها أكثر من المعتاد، ونرى تراجعاً في نسبة الإعلانات في البلدان التي تتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار (كوفيد-19). وأضافا أن الاستخدام المرتفع في مجموعة تطبيقات «فيسبوك» لم يسبق له مثيل.

وكان معظم الاستخدام المتزايد في خدمات المراسلة المجانية لـ«فيسبوك» والتي لا تحقق عائدات الإعلانات، وفقاً للمديرين التنفيذيين، وتعد «فيسبوك» التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، من بين العديد من الشركات التي يتوقع أن تتأثر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.