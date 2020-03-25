الأسهم اليابانية تقفز 8% قبيل التصويت على حزمة التحفيز الأمريكية بـ 2 تريليون دولار اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعود قياسي بدأته الأسواق العالمية اليوم من آسيا، بدعم قرب إقرار خطة تحفيز أمريكية بتريليوني دولار، حيث قفز مؤشر نيكاي الياباني 8% وأغلق على 19546 نقطة، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 5.89%، مقابل 3.4% لمؤشر هانج سينج في هونج كونج. وفي البر الصيني ارتفع شنجهاي 2.17% وشينزين 2.9%. أما في أستراليا فقفز مؤشر إس آند بي أسكس 5.54%.

وصعدت مؤشرات الأسهم المستقبلية في أوروبا وأمريكا، وكانت وول ستريت حققت ارتدادة قوية أمس الثلاثاء، مع صعود داو جونز 11% أو أكثر من 2000 نقطة في أفضل أداء يومي له منذ 1933، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 209 نقاط أو 9.38%، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 557.1 نقطة أو 8.1%.

مجلس الشيوخ

توصل مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأميركي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء.

وقال ميتش ماكونيل «أخيرا لدينا اتفاق» منوها بـ«مستوى الاستثمار (الكبير) في أمتنا في زمن الحرب».

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. ومن التوقع التصويت اليوم الأربعاء.

وتشكل الخطة التي تجري مفاوضات حولها بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين أيضا أوسع إجراءات لإنعاش الاقتصاد يتم إقرارها دفعة واحدة من قبل الكونغرس.

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150 مليار دولار للمستشفيات

ولم تتضح التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الإنقاذ الأمريكي، لكن السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قال إنه يشمل مساعدة بقيمة 150 مليار دولار للمستشفيات ودعما بنفس القيمة مجددا إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا صباح الثلاثاء الكونغرس إلى «التحرك فورا». وكتب في تغريدة «بقدر ما يطول الأمر بقدر ما سيكون من الصعب إعادة إطلاق الاقتصاد وسيعاني عمالنا».

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو مساء الثلاثاء أن «هذه الخطة ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة».

الدولار يتراجع

وتراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ يعد اتفاق لمساندة الاقتصاد الأمريكي مع حزمة تحفيز مالي ضخمة بتخفيف آخر لبعض الطلب الكبير على العملة الصعبة المدفوع بوباء فيروس كورونا.

وقفز الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر فوق مستوى 60 سنتا للمرة الأولى في الأسبوع مع إعلان نبأ الاتفاق، ثم واصل مكاسبه إلى 0.6047 دولار أمريكي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 1.1834 دولار وصعد الدولار النيوزيلندي واحدا بالمئة إلى 0.5894 دولار. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0819 دولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.43. واستقرت العملة الأمريكية بصفة عامة مقابل الين الياباني عند 111.17 ين للدولار.

وعلى الرغم من أن الدولار الأسترالي ارتفع 1.5 بالمئة في الجلسة، فإنه والاسترليني منخفضان بأكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري إذ أن كل العملات تقريبا تلقت ضربة بسبب التدافع صوب الدولار الأمريكي.