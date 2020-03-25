شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في الكونغو وعزل العاصمة لمنع تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي «حالة الطوارئ» وأمر بعزل العاصمة كينشاسا عن بقية أنحاء البلاد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس الدولة في خطاب تلفزيوني الثلاثاء: أُعلن حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك حظر السفر من كينشاسا إلى المقاطعات، ومن المقاطعات إلى كينشاسا وذلك بهدف عزل المدينة، بؤرة الوباء.

وبلغت الحصيلة الرسمية للمصابين بفيروس كوفيد-19 في جمهورية الكونغو الديمقراطية 45 شخصاً توفي ثلاثة منهم وشفي واحد، وجميعهم في العاصمة كينشاسا.

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