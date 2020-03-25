الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت دول الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو، على بدء مفاوضات انضمام كلّ من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتّل، لكنّهم رهنوا موافقتهم بتيرانا (عاصمة ألبانيا)، بشرط إنجازها سلسلة إصلاحات.

وفي تغريدة على تويتر قال المفوّض الأوروبي لشؤون توسعة الاتّحاد أوليفر فارهلي في ختام الاجتماع: أنا مسرور جداً لتوصّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتّفاق سياسي على بدء مفاوضات الانضمام مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية، مضيفاً: أهنّئ هذين البلدين من كل قلبي، هذا الأمر يبعث برسالة قوية وواضحة إلى دول غرب البلقان «مستقبلكم في الاتحاد الأوروبي».

من جهتها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن «سرورها» بقرار الوزراء الأوروبيين، معربة عن أملها في أن «يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على القرار هذا الأسبوع».

ولفت المفوّض الأوروبي، إلى أنّ هذا ليس سوى «اتفاق سياسي»، إذ لا بدّ أن يتم تأكيده بإجراء مكتوب الأربعاء، لكي يُصادق عليه من بعدها قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة عبر الفيديو الخميس، بحسب مسؤول في الاتحاد. وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي وقد صادق هؤلاء على الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دولهم المعتمدون في بروكسل.

ولا تزال هناك عقبات أمام ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث اشترطت ألمانيا، وهولندا إجراء سلسلة إصلاحات قبل أن تبدأ المفاوضات رسمياً بينها وبين بروكسل. ويتعيّن على ألبانيا، بموجب هذه الشروط، إصلاح نظامها الانتخابي وضمان شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، إضافة إلى إصلاح نظامها القضائي، بما في ذلك ضمان عمل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وأن تُنجز إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.

وهناك دولتان أخريان من غرب البلقان بدأتا مسيرة الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي وهما مونتينيغرو في 2012 وصربيا في 2014.