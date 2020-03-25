شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ والبيت الأبيض يتفقان على خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة تريليوني دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء.
وقال «أخيراً لدينا اتفاق» منوهاً بـ«مستوى الاستثمار الكبير في أمتنا في زمن الحرب».
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وقال إريك يولاند مساعد ترامب، الأربعاء، للصحفيين «بعد عدة أيام من المفاوضات بشأن حزمة التحفيز البالغة قيمتها تريليوني دولار، توصلنا إلى اتفاق».
ويتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة خلال أيام.
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