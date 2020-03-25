إسبانيا تطلب مساعدة «الناتو» لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت القوات المسلحة الإسبانية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم المساعدة الإنسانية لإسبانيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 2700 والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.

ومع انتشار الوباء في أنحاء البلاد، كانت إسبانيا من أكثر الدول تضرراً، وحلت في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والصين من حيث عدد الوفيات بـ (2696 وفاة)، بعد أن توفي 514 شخصاً خلال 24 ساعة الماضية.

ورغم إجراءات الإغلاق غير المسبوقة التي فرضتها السلطات في 14مارس/ آذار، واصلت الوفيات والإصابات الارتفاع، ما اضطر السلطات إلى استدعاء الجيش للمشاركة في جهود وقف انتشار الوباء.

وبعد أن زادت السلطات عدد الفحوص، ارتفع عدد من تم تشخصيهم بالإصابة بكوفيد-19 بنحو 20% ليصل إلى 39673 مصاباً، بحسب وزارة الصحة.

وقالت السلطات الصحية، إنه سيتضح ما إذا كانت إجراءات الإغلاق قد أتت بالنتيجة المرجوة. وصرح وزير الصحة سلفادور ايلا في مؤتمر صحفي: هذا أسبوع صعب للغاية لأننا في المراحل الأولى من التغلب على الفيروس، وهي مرحلة نقترب فيها من ذروة الوباء.

وذكر حلف شمال الأطلسي في بيان، أن الجيش الإسباني طلب «مساعدة دولية» تشمل الإمدادات الطبية للمساعدة على الحد من انتشار الفيروس بين صفوف الجيش والمدنيين، من خلال توفير 450 جهاز تنفس، و500 ألف علبة فحص سريع، و500 جهاز تهوية و1.5 مليون قناع وجه.

وسعت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الثلاثاء، إلى الحصول على موافقة البرلمان لتمديد فترة الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين حتى 11 إبريل/نيسان، قبل عيد الفصح بيوم، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.