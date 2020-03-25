كورونا يضرب سوق الهواتف الذكية.. والمبيعات تنخفض لرقم تاريخي

دبي - بواسطة محمد فارس © الهواتف الذكية الهواتف الذكية

كتب- وكالات:

كشفت شركة ستراتيجي أناليتكس، المتخصصة في تحليل بيانات السوق، عن انخفاض كبير، في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ولجوء عدد كبير من الدول إلى اتخاذ قرارات بوقف الاستيراد وحظر تجول المواطنين.

ووفقا لدراسة الشركة، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية بنحو 38% بالمقارنة مع فبراير 2019. وأوضحت أن مبيعات الهواتف في فبراير 2019 وصلت 99.2 مليون، مقابل 61.8 مليون في فبراير 2020.

هذا التراجع في المبيعات هو الأكبر في تاريخ سوق الهواتف الذكية منذ سنوات طويلة، وربما يصل تراجع المبيعات في شهر مارس إلى أرقام مخيفة بسبب استمرار انتشار الفيروس حول العالم.