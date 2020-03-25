كتب- وكالات:
كشفت شركة ستراتيجي أناليتكس، المتخصصة في تحليل بيانات السوق، عن انخفاض كبير، في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ولجوء عدد كبير من الدول إلى اتخاذ قرارات بوقف الاستيراد وحظر تجول المواطنين.
ووفقا لدراسة الشركة، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية بنحو 38% بالمقارنة مع فبراير 2019. وأوضحت أن مبيعات الهواتف في فبراير 2019 وصلت 99.2 مليون، مقابل 61.8 مليون في فبراير 2020.
هذا التراجع في المبيعات هو الأكبر في تاريخ سوق الهواتف الذكية منذ سنوات طويلة، وربما يصل تراجع المبيعات في شهر مارس إلى أرقام مخيفة بسبب استمرار انتشار الفيروس حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب سوق الهواتف الذكية.. والمبيعات تنخفض لرقم تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.