زمن الكورونا.. خبر سيئ من فيسبوك لعشاق مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب- وكالات:

واصلت شركات التقنية والترفيه والتواصل الاجتماعي، محاولاتها لتخفيف الأعباء عن أولئك الذين ضطروا إلى البقاء في منازلهم، وقالت شركة فيسبوك إنها تعتزم خفض دقة بث الفيديو على منصتها وإنستاجرام التابعة لها في الاتحاد الأوروبي.

كانت شركات يوتيوب، ونتفليكس، وديزني، وأمازون، بادرت على مدار الأيام الماضية بالإعلان عن تخفيض دقة البث في الاتحاد الأوروبي، لتخفيف الأحمال على شبكة الإنترنت العالمية، وتجنب نفاد الباقات لدى الأشخاص الذين يعملون في منازلهم.

والمعروف أن شتغيل الفيديوهات على درجة جودة عالية، يستهلك كميات كبيرة من سعات الإنترنت لدى المستخدمين، كما يتسبب في زيادة التحميل على الشبكة العالمية ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة وربما انقطاعها.

وقال بيان لفيسبوك: نحاول اتخاذ إجراءات للمساعدة في تخفيف أي زحام محتمل في الشبكة، سنخفض مؤقتًا معدلات البت لمقاطع الفيديو على فيسبوك، وإنستاجرام في أوروبا.