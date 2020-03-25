شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله بعد وفاة 743 إيطاليا في يوم: "تنشد نشيد الوداع لتترك الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، عن حزنه من كثرة الوفيات التي تشهدها الكثير من دول العالم ولاسيما إيطاليا والكوارث التي تتعرض لها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، وكثرة الوفيات التي تتساقط يوميا في مدن إيطاليا، كما تحدث عن حالة الحجر المنزلي التي تعيشها كل دول العالم أمام وباء كورونا.

وغرد الجار الله في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا: " مليارين ونصف من بشر الكره الارضية محجوزين في بيوتهم بسبب وباء كورونا، أمس كنا أمام منظر مبكي جموع إيطالية تنشد نشيد الوداع تودع الدنيا إيطاليا هي الثانية دوليآ في انتشار الوباء الذي لا علاج له المصابين بكثر والاموات بالمئات إيطاليا".

وسجلت السلطات الصحية فى إيطاليا أمس الثلاثاء 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصاً، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، وكان رئيس الجهاز المسئول عن جمع بيانات فيروس كورونا فى إيطاليا، أمس الثلاثاء، أكد إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة.

وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصا بالفيروس خلال شهر تقريبا مما يعنى أن إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض فى العالم حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلى العدد فى الصين التى ظهر بها المرض فى نهاية العام الماضي.

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احمد الجار الله على تويتر

لكن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعنى أن آلاف الحالات لا تكتشف.

وقال أنجيلو بوريلى مدير وكالة الدفاع المدنى لصحيفة لا روبابليكا "معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته"، وعبر عن اعتقاده أن نحو 640 ألفا ربما كانوا مصابين بالمرض فى إيطاليا.

وذكر أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هى نقص الكمامات وأجهزة التنفس وهى مشكلة تكبل النظام الصحى منذ ظهور الفيروس فى إقليم لومبارديا بشمال البلاد فى 21 فبراير.