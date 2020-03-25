الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية قرب الحدود السعودية

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، أن قواته حررت مواقع استراتيجية في محافظة حجة، قرب الحدود السعودية، في معارك مع مسلحي جماعة الحوثي.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت"، أن قواته "شنت هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض الحدودية، بمحافظة حجة (شمال غرب)".

وأضاف الموقع "تمكنت قوات الجيش، خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة حرض، بالإضافة إلى تكبيد المليشيا الحوثية، خسائر في الأرواح والعتاد".

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ولفت إلى أن "قوات الجيش أسقطت أيضا طائرة مسيّرة تابعة للمليشيات الحوثية، في الجبهة ذاتها".

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.

وتخضع محافظة حجة في معظمها لسيطرة مسلحي الحوثي منذ نهاية 2014، فيما يفرض الجيش سيطرته على بعض المناطق هناك.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.