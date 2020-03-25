إسطنبول/ الخليج 365 توفي صباح الأربعاء، وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، أثناء زيارة لدولة جنوب السودان، بحسب إعلام محلي. ونقلت وسائل إعلام سودانية من بينها "باج نيوز" وموقع "السوداني" وموقع "الراكوبة نيوز" أن سبب الوفاة ذبحة صدرية تعرض لها الوزير بحسب المعلومات الأولية. ولم يصدر بعد تاكيد رسمي سوداني لهذه الأنباء. ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة سودانية حيث كان يباشرها الوزير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة وزير الدفاع السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.