عمان: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 15حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لمواطنين. 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

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