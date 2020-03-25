رئيس وزراء قطر: نواجه كورونا بقوة وحزم

قال رئيس وزراء دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني إن بلاده تواجه وباء كورونا المستجد بقوة وحزم وبحشد جهود الجميع لحماية المجتمع.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، شدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة لزوم المنازل، والالتزام بالإرشادات الوقائية لإسناد الجهاز الصحي والكوادر الطبية في مهمتها، وتحقيق النجاح الكامل.

وأضاف “جهازنا الصحي يقف في الخط الأمامي من هذه المواجهة، وكوادرنا الطبية تؤدي مهمتها النبيلة بشجاعة وتحقق نجاحا لا يكتمل إلا بكم”.