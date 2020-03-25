الإمارات تحدد الجهات المسموح لها بالعمل طوال 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية الإماراتية إن ارتداء الكمامات للأفراد “سيكون ضروريًا فقط على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض البرد والأنفلونزا دون باقي فئات المجتمع”.

جاء ذلك في تعميم للداخلية الإماراتية، أمس الثلاثاء، في معرض ردها على استفسارات الجمهور حول اشتراطات ارتداء الكمامات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأكدت الداخلية الإماراتية أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المُعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، حسب بيان الوزارة.

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من جانبها، قالت وزارة الصحة الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية، سواء الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت، إضافة إلى الصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

بجانب مراعاة عدم تجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية. فضلا عن مسافة آمنة تقدر بمترين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بالإمارات رصد50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة فيها 248، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 45.