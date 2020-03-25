مفتي المملكة : الالتزام بإغلاق الحرمين والمساجد واجب شرعي

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قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الالتزام بقرار إغلاق الحرمين الشريفين والمساجد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هو واجب شرعي.
وأوضح آل الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن قرار إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها هو أمر مؤقت واتخذ من باب الحماية وتجنب انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن وزير الصحة عرض عليه إيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة لمواجهة انتشار العدوى.
ووجّه نصيحة للجميع بضرورة الإيمان بالقضاء والقدر واللجوء إلى الله تعالى والاستغفار والتوبة النصوحة، كما شكر وزارتي الصحة والداخلية على الجهود التي تبذلانها لمواجهة فيروس كورونا.
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