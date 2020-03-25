شرطة الجوف تضبط شاب ظهر في مقطع يشرب المعقمات

أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط شاب بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يشرب “المعقمات”.

وأوضح المقدم النومس وفقاً لـ”عكاظ”، أن المقبوض عليه وهو أحد مشاهير “سناب شات”، تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.