مقتل 92 جندياً من الجيش التشادي في عملية إرهابية لبوكو حرام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، عن مقتل 92 جندياً جراء هجوم لحركة بوكو حرام الإرهابية الثلاثاء، في منطقة بوما بمقاطعة البحيرة.

وقال الرئيس في مقابلة مع قناة تلفزيونية رسمية: لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف في الهجوم، مضيفاً: إنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.

وأكد ضابط كبير لم يكشف عن هويته لفرانس برس، أن العدو وجه ضربة قاسية إلى منظومتهم الدفاعية في تلك المنطقة، وأشار مصدر عسكري آخر إلى أن الهجوم استغرق أقل من سبع ساعات واستهدف أيضاً التعزيزات التي أرسلت إلى الموقع.

ولفت إلى أنه تم تدمير 24 آلية للجيش بينها آليات مصفحة؛ فيما استولى الإرهابيون على معدات عسكرية.

وأسفرت الهجمات الإرهابية لجماعة بوكو حرام عن 36 ألف قتيل وتسببت بنزوح نحو مليوني شخص من شمال شرق نيجيريا مُنذ عام 2009، وفق الأمم المتحدة. وتتصدى دول المنطقة للإرهابيين منذ خمسة أعوام، في إطار قوة إقليمية مشتركة تنشط حول بحيرة تشاد بدعم من السكان هناك.