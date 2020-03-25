شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة جزر الكوريل وتحذير من تسونامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة صباح الأربعاء قبالة جزر الكوريل الروسية.

وكانت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات سجلت الزلزال بقوة 7.5 درجة ريختر في شرق جزر الكوريل صباح اليوم.

وقال معهد الزلازل الأمريكي إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 59 كلم عن سطح البحر، وأصدر تحذيراً من تسونامي لكنه أضاف أنّه ما زال «يقيّم الواقع لتحديد مستوى الخطر».

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