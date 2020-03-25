شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت نبأ الوفاة وترتيبات الحكومة السودانية لنقل الجثمان اليوم من جوبا إلى الخرطوم قبل أن يؤكد المتحدث باسم الجيش النبأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.