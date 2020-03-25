قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة العاهل السعودي الخميس حول كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد المملكة العربية السعودية غدا قمة افتراضية استثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين - في بيان لها اليوم - إن القمة ستبحث سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأوضحت أن القمة سيشارك فيها إلى جانب أعضاء مجموعة العشرين، قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

ولفتت إلى أنه ستمثل المنظمات الإقليمية، فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي، والإمارات بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.