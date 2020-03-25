شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا فى الإمارات والبحرين.. وأمطار فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس، حيث يتوقع المختصون في الإمارات ان يكون رطبا صباحا شمالاً وصحوا إلى غائم جزئي وغائما أحيانا أقصى شمال الدولة، بينما تشهد السعودية هطول الأمطار

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس الأربعاء، رطبا صباحا شمالاً وصحوا إلى غائم جزئي وغائما أحيانا أقصى شمال الدولة.

الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

البحرين:

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غائماً بشكل جزئي، ويكون دافئاً خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقدة وتتحول إلى شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً في وقت لاحق.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

Advertisements

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%.

أعلى مد في الساعة 6:15 صباحاً وفي 6:38 مساء، وأدنى جزر في الساعة 12:33 مساء وفي الساعة 12:42 صباحاً.

شروق الشمس في تمام الساعة 5:35 صباحاً والغروب عن الساعة 5:51 مساء.

السعودية:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساء.