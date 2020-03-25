شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الدفاع السودانى بذبحة صدرية فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الجيش السودانى، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر توفى بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.
وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
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