شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية الإماراتية: إرتداء الكمامات ضرورى فقط على أصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت وزارة الداخلية الإماراتية، أن إرتداء الكمامات للأفراد سيكون ضروريا فقط على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض البرد والأنفلونزا دون باقي فئات المجتمع وذلك امتثالاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية، جاء ذلك في تعميم للوزارة أصدرته إلحاقا ببيانها السابق وتجاوباً مع استفسارات الجمهور حول اشتراطات ارتداء الكمامات.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.