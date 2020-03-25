للحد من تداعيات كورونا..الحكومة اللبنانية تقرر تأجيل دفع فواتير وضرائب

بيروت/الخليج 365

وجه رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، الوزرات باتخاذ قرارات لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب والفواتير المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف.

وقال دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء؛ لبحث مواجهة فيروس كورونا المستحد (كوفيد-19)، إنه "من واجب الحكومة البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم".

وأكد ضرورة أن "تشدد الأجهزة العسكرية والأمنية، متابعتها بشكل أكبر، حيث لا يزال الالتزام (الشعبي) غير كامل".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، شدد قبل أيام على وجوب "التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وفرض حظر تجول ذاتي"، مع تسيير دوريات أمنية وإقامة حواجز لفرض ذلك.

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وعقب انتهاء جلسة الحكومة، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن حكومتها أقرت مشروع قانون بتعليق بعض مواد قانون موازنة عام 2020، دون تفاصيل أكثر.

وأوضحت أن هذا التعليق "يسمح لكل المؤسسات العامة والبلديات أن تنفق أو تساهم أو تمول أي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصرا لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إصابات كورونا إلى 304 إثر تسجيل 37 حالة جديدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.