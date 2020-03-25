العراق يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد/إبراهيم صالح/الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في العراق، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 327.

جاء ذلك في بيانات صدرت عن وزارة الصحة بإقليم كردستان(شمال) ودائرتي صحة كربلاء والديوانية جنوبي البلاد.



وذكرت البيانات التي اطلعت عليها الخليج 365، أن 6 إصابات جديدة تم تأكيدها في السليمانية بإقليم كردستان، في حين سجلت 4 في كربلاء، وإصابة واحدة في الديوانية.



وبذلك، يرتفع عدد الإصابات الإجمالية إلى 327 في عموم العراق، بينها 27 وفاة، و75 حالة تعافٍ.



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ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.



في الأثناء، أفادت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش بأن قوات الأمن "ألقت القبض على 1542 مخالفاً لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه في 17 مارس/آذار(الجاري) في بغداد".



وأضافت في بيان، أن قواتها حجزت أيضاً 577 مركبة، بينما بلغ عدد الغرامات المفروضة على المخالفين 16840 غرامة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.