ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

طرابلس/وليد عبد الله/الاناضول

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا(حكومي)، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الثلاثاء..

وأكد المركز ان وزارة الصحة ستقوم باتخاذه كافة الإجراءات لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمريض.

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وطالب المركز المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عنه، وعن وزارة الصحة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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