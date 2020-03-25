كورونا.. إسرائيل تستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية‎

زين خليل/الخليج 365

تستعد إسرائيل لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة سيناريو تفشي متزايد لفيروس كورونا، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر مساء الثلاثاء، بيانا يفيد بأنه "في ظل نقص المعدات الطبية، تم تشكيل فريق بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات لشراء المعدات من الخارج".

وأوضحت القناة أن "الحديث يدور عن شراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من دول بينها الولايات المتحدة ودول خليجية"، دون مزيد من التفاصيل.

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وأضافت أن إسرائيل لديها حاليا نحو 3 آلاف جهاز تنفس، إلا أنه حال استمرار معدل الإصابة الحالي الذي يتضاعف كل 3 أيام فسوف تصل الأمور إلى وضع مقلق يتعين الاستعداد له.

ولفتت القناة إلى أن الأطباء في إسرائيل يستعدون لسيناريو يحتاج الآلاف فيه لأجهزة تنفس.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، كشفت القناة (13) الخاصة عن وثيقة لوزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد فيها أن 50 جهاز تنفس صناعي فقط هي ما تبقى في مخازن الطوارئ لديها، بعدما وزعت العشرات من تلك المعدات على مستشفيات في أنحاء إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1930، بينهم 3 وفيات، و53 حالة شفاء.وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 417 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.