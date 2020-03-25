العراق.. مقتل شرطي في هجوم لـ"داعش" استهدف حاجزا أمنيا ببغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



قتل شرطي عراقي وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء قيام مسلحين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي بمهاجمة حاجز أمني، عند مدخل إحدى محطات الطاقة الكهربائية شمالي بغداد.



وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، للأناضول، طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "الهجوم يعتبر الأول من نوعه الذي يستهدف منشآت الطاقة ضمن حدود محافظة بغداد منذ أكثر من عامين".



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ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل آمر الفوج الخامس لطوارئ محافظة صلاح الدين (شمال) العقيد برزان المجمعي، بهجوم انتحاري لـ"داعش" جنوبي المحافظة، وفقا لمصدر أمني.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.