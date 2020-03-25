كورونا.. وفاة بمصر وارتفاع إصابات الإمارات وقطر

عواصم عربية/ الخليج 365-

سجلت القاهرة مساء الثلاثاء، حالة وفاة جديدة، و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت الإمارات وقطر، ارتفاع أعداد المصابين، حسب إعلانات رسمية.

وأعلنت الصحة المصرية، في بيان، عن وفاة مواطنة تبلغ من العمر 45 عاما، بسبب كورونا، كما سجلت 36 إصابة جديدة بالفيروس، جميعهم من المصريين، عدا حالة واحدة لأجنبي.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في مصر إلى 402، تعافى منهم 80، و20 وفاة، حسب المصدر ذاته.

كما سجلت الصحة الإماراتية، 50 حالة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويرتفع إجمالي المصابين في الإمارات إلى 248 حالة، تعافى منهم 45، وتوفي اثنان، حسب المصدر ذاته.

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فيما أعلنت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة لخاطر، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 25 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات إلى 526، تعافي منهم 41 حالة، دون وفيات حتى الآن.

ولفتت الخاطر إلى أنه "جارٍ العمل على تجهيز مرافق ميدانية طبية في مناطق مختلفة بالدولة بهدف توفير الخدمات الطبية والتمريضية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة بكورونا لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة".

كما كشفت عن "إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بكورونا للعمال والحرفيين ممن تم تصنيفهم بحالات خفيفة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين 4645 سريرا".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 417 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.